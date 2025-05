Dresden - Die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben vergangenes Jahr in Sachsen bei Hunderten Einsätzen Hilfe geleistet. Dabei wurde 710 Menschen geholfen, wie die Organisation informierte. Bei den Einsätzen ging es um Rettungen, Erste Hilfe, Wundversorgung oder die Suche nach Vermissten gegangenen. In 33 Fällen ging es um Lebensrettungen. Insgesamt leisteten die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer in Sachsen mehr als 18.700 Stunden Dienst. Es gab 510 aktive Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen bei der DLRG im Freistaat.

Nach früheren Angaben waren 2024 im Freistaat 16 Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen, im Jahr 2023 waren es 15. Die meisten Unfälle passierten erneut in offenen Gewässern: Fünf Menschen ertranken in Flüssen, sechs in Seen. In einem Schwimmbad starb ein Mensch. Mit nur einer Ausnahme waren alle Ertrunkenen über 50 Jahre alt. Wie bereits 2023 gab es keine tödlichen Badeunfälle bei Unter-30-Jährigen.