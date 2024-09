Das Schiff soll erstmals in Hamburg anlässlich einer Reise Halt machen. Das teilt Hamburgs Kreuzfahrtterminaltreiber CGH mit. Am Mittwoch dreht das Schiff womöglich eine Runde vor der Elbphilharmonie.

Das Kreuzfahrtschiff „Disney Dream“ liegt an der Columbuskaje in Bremerhaven.

Hamburg - Das Kreuzfahrtschiff „Disney Dream“ soll heute im Hamburger Hafen festmachen. Laut dem Kreuzfahrtterminaltreiber Cruise Gate Hamburg (CGH) läuft das Schiff erstmals anlässlich einer Reise den Hafen an. In Hamburg war das in Niedersachsen gebaute Schiff bereits, wie Bilder belegen. Die „Disney Dream“ soll bis 8.00 Uhr am Terminal in Steinwerder anlegen. Morgen Abend soll es auslaufen. Möglicherweise wird es dann eine Runde vor der Elbphilharmonie drehen, wie eine Sprecherin sagte. Das Schiff der US-Reederei Disney Cruise Line fährt laut Plan weiter nach Amsterdam.