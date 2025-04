Das Weltklasse-Feld für das Golden Oval in Dresden wächst weiter an. Nach der Zusage von drei Olympiasiegerinnen geht auch ein ganz frischer Weltrekordler beim Leichtathletik-Meeting an den Start.

Diskus-Weltrekordler Alekna beim Golden Oval in Dresden

Mykolas Alekna kommt nach seinem großen Wurf am 1. Juni nach Dresden.

Dresden - Beim Leichtathletik-Meeting Golden Oval geht ein Weltklassefeld an den Start der einzelnen Wettbewerbe. Nach der Zusage der drei Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz (Weitsprung), Yemisi Ogunleye von der MTG Mannheim (Kugelstoßen) und Diskus-Olympiasiegerin Valarie Allman aus den USA hat auch Diskus-Weltrekordler Mykolas Alekna seinen Start im Heinz-Steyer-Stadion am 1. Juni verkündet, wie die Veranstalter mitteilten.

Der 22 Jahre alte Litauer hatte als erster Diskuswerfer der Welt die 75-Meter-Marke überboten. In Oklahoma gelang dem Olympia-Zweiten von Paris mit 75,56 Metern am vergangenen Sonntag der große Wurf. Alekna hatte bereits im vergangenen Jahr die 38 Jahre Rekordmarke des Olympiasiegers von 1988 Jürgen Schult über 74,08 Meter pulverisiert. Neben Alekna wird auch der Olympia-Dritte Matthew Denny in Dresden starten.

Neue Bestmarken für deutsche Diskus-Werfer

Mit dem Wattenscheider Daniel Jasinski, der 2016 in Rio Olympia-Bronze gewonnen hatte, sowie dem Potsdamer Clemens Prüfer, Olympia-Sechster in Paris, und dem WM-Achten aus Magdeburg, Henrik Janssen, misst sich die deutsche Elite mit dem Weltrekordmann.

Prüfer (71,01 Meter) und Janssen (69,94) hatten am vergangenen Wochenende beim Weltrekord-Wurf von Alekna in Oklahoma ebenfalls neue Bestmarken aufgestellt und die Norm für die Weltmeisterschaften in Tokio vom 13. bis zum 21. September erfüllt.