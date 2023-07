Magdeburg - Bislang hatte das Bahnunternehmen Abellio das Dieselnetz für den Bahnregionalverkehr in Sachsen-Anhalt unterhalten: Ab Ende 2024 wird ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn den Betrieb übernehmen. Der Zuschlag sei rechtskräftig, teilte die Nahverkehrsservice GmbH Sachsen-Anhalt am Donnerstag mit. Die Regionalverkehre Start Deutschland GmbH übernehme den Betrieb im Auftrag der Länder Sachsen-Anhalt, Thüringen und dem Regionalverband Großraum Braunschweig. Das Diesel-Netz umfasst die meisten dieselbetriebenen Strecken in Sachsen-Anhalt mit rund 9,3 Millionen Zugkilometern pro Jahr. Dazu gehören Verbindungen von Magdeburg nach Wolfsburg, in den Harz sowie nach Erfurt oder Goslar.

Der Vertrag sehe vor, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abellio übernommen würden, sagte Nasa-Geschäftsführer Peter Panitz. Auch die Fahrzeuge blieben die gleichen. Unberührt bleibe der Vertrag zum Netz Saale-Thüringen-Südharz, das weiter von Abellio bedient werde.

Die Übernahme werde jetzt frühzeitig vorbereitet, teilte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Start, Dirk Bartels, mit. Für das Bahn-Unternehmen ist es das fünfte regionale Netz in Deutschland und das erste in Sachsen-Anhalt. Daher werde dort auch eine Niederlassung aufgebaut.