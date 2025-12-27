Adventszeit Diese Weihnachtsmärkte sind nach Weihnachten noch geöffnet
Wer nach Weihnachten noch nicht genug hat: Diese Märkte bieten auch nach den Feiertagen noch festliche Stimmung – mit Lasershows, Eisbahnen und Abschlusspartys.
27.12.2025, 07:00
Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg können Besucherinnen und Besucher auch nach den Feiertagen noch festliche Stimmung auf Weihnachts- und Wintermärkten erleben. Eine Auswahl:
Berlin:
- Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz rund um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche hat noch bis zum 4. Januar geöffnet. An den mehr als 60 Ständen gibt es Süßes, Herzhaftes, Kunstvolles und Spielerisches. Für Kinder steht ein Karussell bereit.
- Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg schließt am 28. Dezember. Bis dahin können die Lichter, die kulinarischen Angebote und das Kunsthandwerk genossen werden.
- Der Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt endet am 31. Dezember mit einer Silvesterfeier. Mit Musik, Tanz und Feuerwerk wird hier das Jahr 2025 verabschiedet.
- Bis zum 4. Januar lädt der Wintermarkt am Humboldt Forum zu Lichterglanz, Kulinarik und Schlemmerei ein. Jeden Dienstag und Donnerstag gibt es hier eine Lasershow an der Fassade der Spreeterrassen.
Brandenburg:
- In Potsdam kann der Weihnachtszauber noch bis zum 28. Dezember eingefangen werden. Der Markt auf der Brandenburger Straße, dem Bassinplatz und dem Luisenplatz bietet bis zum Schluss Programm. So finden am 27. Dezember etwa noch ein Taschenlampenkonzert und am 28. Dezember eine Abschlussparty statt.
- Der Cottbuser Weihnachtsmarkt ist bereits teilweise geschlossen, auf dem Altmarkt findet der letzte Tag am 28. Dezember statt. Die Eisbahn soll noch bis zum 4. Januar in Betrieb bleiben.
- In Brandenburg an der Havel bleibt der traditionelle Weihnachtsmarkt bis zum 30. Dezember geöffnet. Auch hier können Schlittschuhe angeschnallt und Runden über die Kunsteisbahn gedreht werden.