Mit Eisbahn, Bühnenprogramm und regionalen Köstlichkeiten: Diese Weihnachtsmärkte in Brandenburg öffnen heute und stimmen auf die Adventszeit ein.

Der Cottbuser Weihnachtsmarkt ist für seine vielen leuchtenden Sterne bekannt. (Archivbild)

Potsdam/Brandenburg/Havel/Cottbus - In Brandenburg öffnen heute gleich mehrere große Weihnachtsmärkte und läuten damit offiziell die Adventszeit im Land ein. In Potsdam, Brandenburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder) starten die Märkte mit teils umfangreichem Programm und kulinarischen Angeboten.

In Potsdam beginnt der „Potsdamer Weihnachtszauber“ in der Innenstadt – nicht mehr mit blauem Lichterglanz, sondern mit neutraler Lichtfarbe. Bis zum 28. Dezember erwarten die Besucher entlang der Brandenburger Straße, am Bassinplatz und rund um den Luisenplatz Kunsthandwerk, regionale Spezialitäten sowie ein volles Programm auf zwei Bühnen.

Auch Brandenburg an der Havel öffnet seinen großen Weihnachtsmarkt. Der „Brandenburger Winterzauber“ auf dem Neustädtischen Markt bietet bis nach den Feiertagen Buden, Glühweinstände und eine Kunsteisbahn.

In Cottbus startet der traditionelle „Weihnachtsmarkt der 1.000 Sterne“. Händler, Fahrgeschäfte und Gastronomie locken bis kurz nach Weihnachten in die Lausitzmetropole. Ein Highlight in diesem Jahr: die Eisbahn.

Ebenfalls beginnt die CityWeihnacht in Frankfurt (Oder). Auf dem Marktplatz und dem Brunnenplatz können Besucher bis kurz vor Weihnachten regionale Produkte, winterliche Spezialitäten und ein familienfreundliches Rahmenprogramm erleben.

Mit den Eröffnungen der ersten großen Märkte startet in Brandenburg die Saison der Weihnachts- und Adventsmärkte. Weitere Märkte in Dörfern und Gemeinden folgen an den kommenden Adventswochenenden.