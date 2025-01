N3 peilt die Wartung von 250 Triebwerken pro Jahr an und investiert dafür kräftig in den Ausbau des Standorts. (Archivbild)

Arnstadt - Das Wartungswerk für Flugzeugtriebwerke in Arnstadt verbucht eine steigende Auslastung. Im vergangenen Jahr seien 155 Triebwerke überholt worden und damit so viele wie noch nie zuvor, sagte der Geschäftsführer von N3 Engine Overhaul Services, Stefan Landes. Die Firma in Thüringens größtem Gewerbegebiet Erfurter Kreuz ist ein Gemeinschaftsprojekt von Lufthansa Technik und Rolls-Royce und wird derzeit bei laufendem Betrieb erweitert. In diesem Jahr will N3 die Auslastung um 20 Prozent erhöhen und 185 Flugzeugantriebe warten. Den steigenden Bedarf führt Landes auf den wachsenden Markt von Interkontinentalflügen zurück.

Nach dem Ausbau des Werkes, der Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein soll, peilt die Firma die Instandhaltung von 250 bis 270 Triebwerken pro Jahr an. Voraussichtlich in diesem November könne die Produktion in der erweiterten Werkhalle aufgenommen werden, sagte der Geschäftsführer. Auch die vergrößerte Reinigungsanlage für Triebwerksteile solle bis Ende dieses Jahres fertiggestellt sein. Geplant ist ferner bis Ende 2026 der Bau eines großen Logistik-Gebäudes mit Hochregallager und Auslieferungszentrum.

Internationale Fachkräfte für Expansionskurs im Fokus

Für die Erweiterung des Standorts investiert das Unternehmen laut Landes mehr als 150 Millionen Euro. Der Ausbau werde mit eigenen Mitteln und weitgehend ohne Fördermittel bestritten. Damit einher gehe die Neueinstellung von Beschäftigten. Die Zahl der derzeit 1.000 Mitarbeiter solle auf dann 1.200 wachsen. Dabei sei N3 auch weiterhin auf internationale Fachkräfte angewiesen. Bereits jetzt würden Arbeitnehmer aus 28 Nationen beschäftigt. Die Politik müsse für eine erleichterte Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen und eine zielführende Visavergabestruktur sorgen, forderte Landes.

N3 ist ein wichtiger europäischer Standort im weltweiten Instandhaltungsnetzwerk für Rolls-Royce Flugzeugmotoren. Das Thüringer Werk betreut im Auftrag von Rolls-Royce nach eigenen Angaben Triebwerke von mehr als 50 internationalen Fluggesellschaften. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete N3 einen Umsatz von knapp einer Milliarde Euro und damit rund 18 Prozent mehr als 2023.