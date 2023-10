Berlin - Der Diebstahl eines Geldautomaten in Berlin-Friedrichshain ist gescheitert. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anrufer am Freitagmorgen von ungewöhnlichen Geräuschen und dann von einen umgefallenen Geldautomaten vor dem Haus in der Gürtelstraße berichtet. Zwei mutmaßliche Täter flüchteten mit einem gemieteten Pritschenwagen in Richtung Frankfurter Allee. Das Landeskriminalamt ermittelt.