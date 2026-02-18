Mit einem Werkzeug zerschlägt ein Mann eine Vitrine und stiehlt Schmuck aus einem Juweliergeschäft. Ein Tatverdächtiger taucht selbst bei der Polizei auf.

In Dessau-Roßlau hat ein Mann aus einem Juweliergeschäft Schmuck gestohlen - und sich später der Polizei gestellt. (Symbolbild)

Erfurt - Nach einem Schmuck-Diebstahl aus einem Juweliergeschäft in Dessau-Roßlau hat sich ein Mann bei der Polizei gestellt. Der 25-Jährige habe sich am Montag bei der Polizei gemeldet und angegeben, der Täter zu sein, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde er festgenommen. Inzwischen ist der Mann in Untersuchungshaft.

Dem 25-Jährigen wird räuberischer Diebstahl vorgeworfen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Mann am Samstagnachmittag das Juweliergeschäft betreten, mit einem Werkzeug eine Vitrine eingeschlagen und Schmuck gestohlen. Als er vom Personal angesprochen wurde, ergriff er die Flucht.