Langenbernsdorf/Zwickau - Unbekannte sind in Langenbernsdorf (Kreis Zwickau) gleich bei drei Firmen eingebrochen und haben hochwertige Werkzeuge gestohlen. Wie die Polizei in Zwickau am Donnerstag mitteilte, ereigneten sich die Taten zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag in einem Gewerbegebiet an der Bundesstraße B175 im Ortsteil Niederalbertsdorf. Die Täter durchsuchten demnach Gebäude und Container. Der Wert der gestohlenen Werkzeuge wird von den Beamten auf einen fünfstelligen Bereich geschätzt.