In einem Wald in Ostsachsen haben Kriminelle zugeschlagen. Sie hatten es auf Computertechnik von Forstmaschinen abgesehen.

Diebe stehlen Computertechnik an Forstmaschinen

Diebe haben hohen Schaden an zwei Forstmaschinen in Schwarzkollm angerichtet. (Symbolbild)

Schwarzkollm - Kriminelle haben sich in einem Wald bei Schwarzkollm (Landkreis Bautzen) an zwei Forstmaschinen vergriffen und hohen Schaden angerichtet. Sie hätten nicht nur 24 Arbeitsscheinwerfer demontiert sowie vier Fahrzeugbatterien samt Werkzeugkiste gestohlen, teilte die Polizei mit. Vielmehr wurde auch ein Arbeitsgerät manipuliert und verbaute Computertechnik entwendet. Der Schaden summiere sich auf 50.000 bis 100.000 Euro, so die Polizei.