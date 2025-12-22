Dallgow-Döberitz - Kabeldiebe haben von dem Gelände einer Firma in Dallgow-Döberitz (Landkreis Havelland) rund 50 Kilometer Kupferkabel gestohlen. Die Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag bei der Firma ein, wie die Polizei mitteilte. Demnach schnitten sie die Kabel von diversen technischen Anlagen ab. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt. Laut einer ersten Schätzung beträgt der Schaden 200.000 Euro.