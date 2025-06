Ein Mann stiehlt Kosmetikartikel und kommt am nächsten Tag wieder in den Laden, um das zu wiederholen. Doch diesmal gelingt der Diebstahl nicht.

In Magdeburg ist ein Mann bei wiederholtem Diebstahl erwischt worden. (Symbolbild)

Magdeburg - In Magdeburg ist ein Mann bei einem wiederholten Diebstahlversuch erwischt worden. Am Freitag hatte er zunächst unbemerkt Kosmetikartikel im Wert eines vierstelligen Betrages aus einem Kaufhaus gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Am Samstag sei der Mann dort erneut erschienen und habe wiederum Kosmetikartikel entwenden wollen.

„Der zweite Diebstahl wurde durch das Kaufhauspersonal verhindert.“ Der Mann wurde an die Polizei übergeben, im Anschluss wurde seine Wohnung durchsucht. Dabei seien auch Gegenstände gefunden worden, die sich einem Kellereinbruch zuordnen ließen, hieß es.