Wenn der Regen abzieht, wird es warm in der Hauptstadtregion: Bis zu 20 Grad locken die Menschen zum Ende der Arbeitswoche ins Freie.

Der Regen in Berlin und Brandenburg weicht zum Ende der Woche langsam der Sonne. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - In den nächsten Tagen wird es wieder freundlicher und wärmer in Berlin und Brandenburg. Dazu soll es ab Donnerstag trocken bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Mittwoch regnet es zunächst vor allem noch in der Südhälfte Brandenburgs. Sonst hängt eine dicke Wolkendecke über den Köpfen der Menschen. Bei 9 bis 12 Grad lockert diese im Verlauf des Tages langsam auf und der Regen zieht allmählich ab. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Werte auf null bis drei Grad ab und örtlich kann sich Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern bilden.

Am Donnerstag werden im Tagesverlauf laut DWD Höchstwerte von 16 Grad erwartet, in der Nacht sinken die Temperaturen dann auf bis zu minus ein Grad ab, bevor es am Freitag bis zu 20 Grad werden. Dann soll es kaum Wolken geben. Allerdings sind die Aussichten zum Wochenende laut aktuellen Prognosen dann trüber.