Ein Feiertag steht vor der Tür - Zeit für einen Kurztrip. Das denken sich wahrscheinlich viele. Doch die Autobahngesellschaft warnt vor Staus - vor allem an Baustellen.

Staus sind vor allem am heutigen Mittwoch vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt auf Autobahnen zu erwarten. (Archivbild)

Berlin - Auf den Autobahnen in Berlin und Brandenburg dürfte es heute und in den kommenden Tagen voll werden. Grund dafür ist das anstehende Himmelfahrtswochenende, das viele zum Anlass für Kurzreisen und Ausflüge rund um den Feiertag am morgigen Donnerstag nehmen dürften.

Die Autobahn GmbH Nordost hatte mitgeteilt, dass dies zu einer zusätzlichen Belastung der Autobahnen führen könne. Vor allem am heutigen Mittwochnachmittag und am Sonntag ist demnach mit sehr dichtem Verkehr zu rechnen.

Noch größer wird das Staurisiko durch Baustellen wie auf der A10 zwischen den Anschlussstellen Phöben und Leest nahe Werder an der Havel, am Dreieck Potsdam sowie im Bereich zwischen Erkner und Berlin-Hellersdorf. Auf der A13 schätzt die Autobahngesellschaft den Abschnitt zwischen Calau und Großräschen ebenfalls als stauanfällig ein.