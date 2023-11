Dresden - Dichte Wolken bestimmen die Wetterlage in Sachsen am Mittwoch. Dabei wird es weitestgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Norden lockert es im Tagesverlauf immer wieder auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 2 Grad, im Bergland werden Temperaturen zwischen minus 4 und 0 Grad erwartet. In der Nacht zum Donnerstag halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel, in der zweiten Nachthälfte regnet es im Norden gebietsweise. Im Osterzgebirge und östlich davon kann es zu leichtem Schneefall kommen. Teils tritt gefrierender Regen und Glätte auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen minus 3 und 1 Grad ab.

Am Donnerstag bleibt es wolkig und meist trocken. Zudem werden starke bis stürmische Böen erwartet - bei Temperaturen um 8 Grad. In der Nacht ist es weiterhin bedeckt, von Nord nach Süd ziehen Schauer durch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad, im Bergland bis 1 Grad.