Erst Black Friday, dann Weihnachten: Die Lieferdienste in Berlin und Brandenburg arbeiten auf Hochtouren. Etwa eine halbe Million Pakete stellen die Zusteller derzeit täglich zu.

DHL: Täglich rund 500.000 Pakete in der Vorweihnachtszeit

Die Paketmengen laufen für Berlin und einen Großteil Brandenburgs über die drei DHL-Paketzentren in Ludwigsfelde, Rüdersdorf und Börnicke.

Berlin - Wenige Wochen vor Weihnachten stellt der Lieferdienst DHL derzeit täglich rund eine halbe Million Pakete in der Hauptstadtregion zu. Das sind rund doppelt so viele Zustellungen wie an einem durchschnittlichen Tag im Gesamtjahr, teilte das Unternehmen mit. Die Zahl dürfte in den kommenden Wochen kaum kleiner werden.

Die Paketmengen laufen für Berlin und einen Großteil Brandenburgs über die drei DHL-Paketzentren in Ludwigsfelde, Rüdersdorf und Börnicke. Pro Stunde werden demnach an diesen Logistikstandorten rund 32.000 Sendungen bearbeitet, in Ludwigsfelde sogar 50.000.

Hunderte Aushilfskräfte eingestellt

Aufgrund zahlreicher Rabatt-Aktionen rund um den sogenannten Black Friday in der letzten Novemberwoche ist der Spitzenwert bei den Zustellungen in diesem Jahr laut DHL schon früher erreicht worden als in den Jahren zuvor.

Um das hohe Pensum zu schaffen, stellt das Unternehmen auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit zusätzliche Aushilfskräfte ein, allein in Rüdersdorf sind es demnach 200, die die 390 Mitarbeiter dort unterstützen.

Wer sichergehen will, dass sein Paket rechtzeitig zu Heiligabend ankommt, sollte angesichts des Lieferaufkommens Päckchen und Pakete bis spätestens zum 20. Dezember abgegeben haben, teilte DHL weiter mit. Briefe und Postkarten sollten bis spätestens 21. Dezember eingeworfen werden. „Generell gilt jedoch: Je früher die Einlieferung, desto sicherer ist, dass die Sendung pünktlich zum Fest ankommt“, hieß es.