Leipzig - Handballtalent Niclas Heitkamp vom SC DHfK Leipzig wechselt zur neuen Saison zum Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach. Der U21-Nationalspieler soll dort den nächsten Schritt gehen. In der Wartburgstadt bekommt der 20 Jahre alte Rückraumspieler einen Ein-Jahres-Vertrag, teilte der SC DHfK am Donnerstag mit. „Ich denke, der Wechsel nach Eisenach ist genau der richtige Schritt für mich, weil ich mich dort persönlich und handballerisch optimal weiterentwickeln kann. Es ist natürlich ein großer Schritt, denn ich habe mein ganzes Leben in Leipzig verbracht und werde nun zum ersten Mal mein Umfeld und meine Familie verlassen und komplett auf mich allein gestellt sein“, sagte Heitkamp, der zusammen mit DHfK-Eigengewächs Mika Sajenev demnächst bei der U21-Heim-Weltmeisterschaft spielt.

Heitkamp durchlief beim SC DHfK Leipzig sämtliche Ausbildungsstationen von den Minis bis zur U23 und entwickelte sich zum Spielmacher und zum Kapitän der Leipziger A-Jugend. Vor knapp zwei Jahren hatte sich Heitkamp bei der U19 Europameisterschaft in Kroatien eine schwere Knieverletzung zugezogen, wodurch er sein letztes Jahr im A-Jugend-Bereich komplett pausieren musste. Seit Januar gehörte er fest zum Trainingskader der Leipziger Bundesligaprofis. Nun soll er in Eisenach weiter reifen. „Jetzt gilt es auf diesem Niveau möglichst viel Spielzeit zu generieren, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Wir werden ihn dabei weiterhin sehr eng begleiten, mit dem klaren Ziel, eines Tages wieder gemeinsam auf Torejagd zu gehen“, sagte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther.