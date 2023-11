Hannover/Bremen - Arbeitgeber sind nach Einschätzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) immer weniger bereit, Tarifverträge abzuschließen. Dem Land Niedersachsen entgingen deshalb Steuereinnahmen in Milliardenhöhe, Bremen Einnahmen in Millionenhöhe. Das geht aus Berechnungen des DGB auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Montag vorgestellt wurden.

Der Gewerkschaftsbund spricht von einer Tarifflucht. Er fordert, dass öffentliche Aufträge und Fördergelder nur an Unternehmen vergeben werden, die Tarifverträge anwenden. Die Tarifbindung ist nach Angaben des DGB in Bremen im Vergleich der Länder am höchsten. Sie beträgt 64 Prozent. In Niedersachsen liegt sie demnach bei 51 Prozent. Die Tarifbindung in Deutschland ist rückläufig.