Das Logo des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB, ist am Gewerkschaftshaus in Stuttgart angebracht.

Hannover - Anlässlich des Tags der Arbeit am 1. Mai ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu 70 Veranstaltungen in Niedersachsen auf. Der DGB betonte am Donnerstag etwa die nach seiner Ansicht notwendige Tarifbindung. Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB-Bezirks Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt, sagte: „Mehr Lohn ist das Gebot der Stunde.“ Wenn angesichts der Reallohnverluste durch die hohe Inflation in den vergangenen Jahren nicht nachgesteuert werde, spalte dies die Gesellschaft.

Payandeh sagte, Arbeitsplätze würden attraktiver werden, wenn die Arbeitszeiten flexibler seien und dadurch etwa die Kinderbetreuung besser organisiert werden könne. So könnten mehr Arbeitnehmer wieder in Voll- statt Teilzeit arbeiten.

Die bundesweite DGB-Hauptkundgebung am 1. Mai ist in diesem Jahr in Hannover - erwartet wird unter anderem die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi. Payandeh sprach von einem Mitgliederwachstum beim DGB in Niedersachsen, 80 Prozent der Neumitglieder seien jünger als 28 Jahre. Der DGB ist eine Dachorganisation von Einzelgewerkschaften, nach eigenen Angaben hat der Gewerkschaftsbund rund 650.000 Mitglieder in Niedersachsen.