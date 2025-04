Tag der Arbeit trifft Kirchentag: Beide Veranstaltungen finden am 1. Mai in Hannover statt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund plant Veranstaltungen mit prominenten Rednerinnen und Rednern.

Der DGB will in Hannover wieder auf die Straße gehen. (Archivbild)

Hannover - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft zum Tag der Arbeit zu knapp 70 Veranstaltungen in Niedersachsen auf. In diesem Jahr am 1. Mai besonders: Gleichzeitig findet der evangelische Kirchentag in Hannover statt. Unter anderem soll es einen gemeinsamen Talk der Präsidentin des Kirchentags, Anja Siegesmund, und Gewerkschaftern geben, wie der DGB mitteilte.

Auch eine Demonstration und eine Kundgebung sind in der Landeshauptstadt geplant. Das diesjährige Motto: „Mach Dich stark mit uns!“. Wofür man sich stark machen soll? „Für eine friedliche und gerechte Zukunft in Deutschland, Europa und der Welt“, sagte der Vorsitzende des DGB Niedersachsen, Mehrdad Payandeh, der auch in Hannover auftreten wird. Gemeinsam könne man die Politik zum Handeln bringen und etwa für Verteilungsgerechtigkeit, faire Arbeitszeiten und stabile Renten kämpfen.

Prominente Rednerinnen und Redner erwartet

Zum 1. Mai werden prominente Rednerinnen und Redner in Niedersachsen erwartet. In Peine soll der geschäftsführende Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sprechen. In Lehrte wird der frühere Bundespräsident Christian Wulff (CDU) erwartet. Außerdem sollen DGB-Bundesvorstandsmitglied Anja Piel in Braunschweig und IG-Metall-Chefin Christiane Benner in Wolfsburg auftreten.