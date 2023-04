Hannover - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat für den Tag der Arbeit (1. Mai) am Montag mehr als 60 Veranstaltungen in Niedersachsen angekündigt. In Lehrte bei Hannover wird neben DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh auch SPD-Chef Lars Klingbeil sprechen, wie der DGB am Donnerstag mitteilte.

„Der Tag der Arbeit steht in diesem Jahr unter dem Motto „ungebrochen solidarisch““, sagte Payandeh. Die Folgen von zwei Jahren Pandemie sowie des russischen Angriffskriegs seien seit Monaten spürbar. Wegen der aus dem Krieg folgenden Energiekrise hätten die Menschen mit hohen Preissteigerungen zu kämpfen, die bei vielen „die Löhne auffressen und herbe Einschnitte im Lebensstandard verursachen“, sagte Payandeh. „Auch mit ihnen sind wir ungebrochen solidarisch.“

Damit die Beschäftigten ihren Lebensstandard aufrecht erhalten könnten, müssten höhere Löhne gefordert werden. „Und notfalls müssen wir dafür auch streiken. Streik gehört dazu. Sie haben ein Recht auf die Sicherung ihres Lebensstandard“, sagte der DGB-Bezirkschef. Dass Arbeitgeber das Streikrecht in Frage stellten, sei nicht hinnehmbar.