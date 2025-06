In der ersten Runde des DFB-Pokals müssen Hertha und Union auswärts antreten. Die Spiele finden nicht an einem Samstag oder Sonntag statt. Es gibt Gründe.

DFB-Pokal: Union am Freitag, Hertha am Montag

Berlin - Die Fans der beiden großen Berliner Fußball-Vereine Hertha BSC und Union haben im DFB-Pokal keine einfachen Auswärtsfahrten vor sich. Bundesligist Union spielt beim Regionalligisten FC Gütersloh schon am Freitag, Zweitligist Hertha bestreitet das erste Pflichtspiel der neuen Saison an einem Montag im Münsterland. Am 17. August geht es um 18.00 Uhr gegen den Ligarivalen Preußen Münster.

Stadtfest in Münster

„Einer Austragung am Samstag oder Sonntag erteilten die Behörden wegen des zeitgleich stattfindenden Stadtfestes „Münster mittendrin“ eine Absage, am Freitagabend stand kein Termin zur Verfügung“, hieß es aus Münster.

„Wir haben in der vergangenen Saison gesehen, dass es in Münster alles andere als einfach ist und sind gewarnt. Die Vorfreude auf die neue Saison ist allerdings auch schon groß und wir haben ein klares Ziel: Wir wollen eine Runde weiterkommen“, erklärte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber in einer Vereinsmitteilung.

Schützenfest in Gütersloh

Union Berlin muss bereits am 15. August im DFB-Pokal beim Viertligisten Gütersloh ran. Da im Heidewaldstadion das jährliche Schützenfest stattfindet, wird die Begegnung bereits am Freitag, ebenfalls um 18.00 Uhr, angepfiffen.

„Das Schützenfest wird zwar schon vorher aufgebaut, aber die Stadtschützen berücksichtigen das DFB-Pokalspiel entsprechend bei ihren Vorbereitungen, sodass beide Veranstaltungen an dem Wochenende möglich sind“, heißt es in einer Mitteilung der Gütersloher. Gütersloher Fan-Gruppen hatten mit Boykott gedroht, falls das Pokalspiel in ein anderes Stadion verlegt werden sollte.