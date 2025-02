Der Deutsche Turner-Bund blieb am ersten Finaltag des Turniers der Meister ohne Podiumsplatz. Am Sonntag ist nur ein Deutscher im Rennen.

Cottbus - Der Deutsche Turner Bund (DTB) ist am ersten Finaltag des 48. Turniers der Meister in Cottbus ohne Medaille geblieben. Daniel Mousichidis vom TV Schwalbach belegte beim ersten Weltcup der neuen Saison die Plätze sieben am Pauschenpferd und acht am Boden. Weltcup-Debütantin Silja Stöhr aus Heddesheim erreichte Rang acht am Stufenbarren. Milan Hosseini (Böckingen) und Lisa Wötzel (Chemnitz) mussten ihre Finalteilnahmen verletzt absagen.

Bei ihrem 23. Start in Cottbus belegte Oksana Chusovitina aus Usbekistan Platz drei am Sprung. Die 49-Jährige, die 1989 ihr Debüt in der Lausitz gab, ist mit 15 Erfolgen Rekordsiegerin beim Turnier der Meister. Den Weltcup-Erfolg holte sich Teja Belak aus Slowenien (13,583). Am Stufenbarren setzte sich Kexin Zhang aus China (13,900) durch.

Nur Tom Schultze aus deutscher Sicht am Sonntag dabei

Die Tagessiege bei den Männern gingen an Milad Karimi aus Kasachstan (Boden/14,133), Yu-Jan Shiao aus Taiwan (Pauschenpferd/14,433) und Vahagn Davtjan aus Armenien (Pauschenpferd/14,133).

Am Sonntag stehen weitere fünf Gerätefinals auf dem Programm. Einziger deutscher Teilnehmer ist Tom Schultze vom SC Cottbus. In diesem Jahr sind 28 Nationen in Cottbus am Start.