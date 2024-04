Am Tag der Arbeit können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf viel Sonne freuen. Schon am Dienstag wird es sommerlich.

Berlin - Achtung Sonnenbrand: Der Wonnemonat Mai startet diese Woche mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen. Schon am Dienstag steigen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf 28 Grad, in der Lausitz sogar auf 29 Grad. Dazu gibt es einen „nahezu ungestörten blauen Himmel“, wie eine Meteorologin sagte. Das Wetter am 1. Mai sei „nahezu identisch“. Man müsse aufpassen, dass man sich keinen Sonnenbrand hole, sagte die Meteorologin.

Am Sonntag sollte es laut DWD ebenfalls sehr warm werden, die Temperaturen sollten bis zu 25 Grad erreichen. Am Abend seien in der Prignitz Schauer möglich, in der Nacht könne es auch andernorts regnen. Für Montag erwarteten die Meteorologen einen Mix aus Sonne und Wolken und Temperaturen von 20 bis 25 Grad. Am wärmsten soll es in der Lausitz werden. In den Nächten zu Montag und zu Dienstag sollen die Temperaturen um die 10 Grad liegen.

Passend zum Sommerwetter öffnet in Berlin am Montag das Sommerbad Kreuzberg, am 1. Mai startet auch im Strandbad Wannsee und am Insulaner der Badebetrieb. Das Olympiabad ist bereits seit Samstag geöffnet. Badefans sollten laut Berliner Bäder-Betrieben an ihren Ausweis denken - die Ausweispflicht gelte nach wie vor. Schon am Samstag genossen viele Menschen in Berlin das gute Wetter. Die Biergärten der Stadt waren am Abend gut gefüllt, viele ließen sich auch ein Eis schmecken.