Die sieben deutschen Teams sind bei der Beach-Volleyball-WM weiter makellos und auch nach dem dritten Turnier-Tag noch ohne Niederlage. Das wird sich am Montag ändern.

Adelaide - Die deutschen Beach-Volleyball-Teams habe ihre Siegesserie bei der WM im australischen Adelaide auch am dritten Tag fortgesetzt. Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler zogen mit ihrem zweiten Erfolg im zweiten Vorrunden-Spiel ebenso vorzeitig in das Sechszehntel-Finale ein wie die EM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann, Linda Bock und Louisa Lippmann, Sandra Ittlinger und Anna Grüne sowie die deutschen Meister Lukas Pfretzschner und Sven Winter.

Melanie Paul und Lea Kunst sicherten sich mit ihrem dritten Sieg im abschließenden dritten Spiel Platz eins in der Vorrunden-Gruppe. Keines der insgesamt sieben deutschen Teams hat bislang eine Niederlage im Turnier kassiert. Die Bilanz: 15 Spiele, 15 Siege. Das wird sich am Montag ändern, wenn Svenja Müller und Cinja Tillmann in ihrer Vorrunden-Gruppe auf die ebenfalls in Hamburg trainierenden Linda Bock und Louisa Lippmann treffen.

Mitfavoritinnen Müller/Tillmann mit Mühe

Die deutschen Meisterinnen Müller/Tillmann hatten in ihrem zweiten Spiel mehr Mühe als erwartet. Gegen Maria Claudia Gonzalez und Allanis Navas gaben sie den ersten Satz ab, siegten am Ende aber noch sicher mit 17:21, 21:18, 15:9. „Es war ein sehr umkämpftes Spiel, die beiden haben richtig gut gespielt. Ich bin froh, dass wir am Ende durchgezogen und gewonnen haben“, sagte Svenja Müller.

Wenig Probleme hatten Bock/Lippmann beim 21:12, 21:13 gegen Brenda Ailen Churin und Morena Marisa Abdala aus Argentinien. Noch deutlicher war der Sieg von Sandra Ittlinger und Anna Grüne gegen Vanessa Muianga/Mercia Mucheza aus Mosambik mit 21:10, 21:6.

Ehlers/Wickler siegen gegen „Wundertüte“

Ebenfalls im Schongang erreichten Ehlers und Wickler vorzeitig die Runde der letzten 32. Sie gewannen 21:11, 21:8 gegen Alberto Mondlane und Osvaldo Mungoi ebenfalls aus Mosambik. „Sie können in jedem Fall auch Beach-Volleyball spielen, sind aber auch eine Wundertüte für uns“, sagte Wickler, der seine lange lädierte Schulter schonen konnte. Zudem konnte er sich auf die Aufschlagstärke seines Partners verlassen.

Zuvor hatten schon Pfretzschner und Winter den Einzug in die K.o.-Runde klargemacht. Die Kombination des FC St. Pauli besiegte die Chinesen Yanwei Wang und Hongjon Du mit 21:14, 21:16. Ihre Vorrunden-Gruppe abgeschlossen haben Melanie Paul und Lea Kunst durch das 16:21, 21:18, 15:9 gegen die Chinesinnen Xu Yan und Xinyi Xia.