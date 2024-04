Merseburg - Mehrere Züge fahren den Bahnhof in Merseburg am Montagmorgen nicht an. Wegen eines technischen Problems entfällt der Halt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag mitteilte. Was genau die Schwierigkeiten verursacht und wie lange der Halt am Montag entfällt, war zunächst nicht klar. Betroffen sind etwa die Linie RE16 zwischen Halle und Weißenfels sowie RB77 zwischen Naumburg und Halle.