Neue Räume, mehr Platz: Am neuen Standort in Slubice sind deutsche und polnische Polizisten gemeinsam gegen Kriminelle in der Grenzregion im Einsatz.

Neuer und größerer Standort: Das Gemeinsame Zentrum der deutsch-Polnische Polizei- und Zollzusammenarbeit ist von Swiecko in Polen nach Slubice umgezogen.

Slubice - Deutsche und polnische Polizei- und Zollbehörden arbeiten künftig von einem gemeinsamen Zentrum von Slubice aus, um gegen grenzüberschreitende Kriminalität vorzugehen. Der neue Standort in der polnischen Nachbarstadt von Frankfurt (Oder) wurde am Vormittag eröffnet. Seit 2007 war das Zentrum in Swiecko untergebracht, nur wenig Kilometer von Slubice entfernt. Doch die Dienststelle wurde zu klein und zog nun in ausgebaute Räume um.

Für die Sicherheitsbehörden wird die länderübergreifende Zusammenarbeit auch angesichts international agierender Banden und der Terror-Bedrohung wichtiger.

Polizisten aus Brandenburg, Mevo und Sachsen unter einem Dach

Innenminister René Wilke (SPD) sagte angesichts der Eröffnung, die Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Sicherheitsbehörden sei Ausdruck gelebter Kooperation zum Schutz der Menschen in der Grenzregion und darüber hinaus. Das gemeinsame Zentrum ist laut Ministerium rund um die Uhr durch einen gemeinsamen Lagedienst von Bundespolizei und der Polizei des Landes Brandenburg für die deutsche Seite sowie von polnischer Seite durch den Grenzschutz und die Polizei besetzt.

Zudem sind auch Beamte der Landespolizeien Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Berlin sowie des Zolls dort tätig. Laut Polizei Brandenburg wurde ein ehemaliges Studentenwohnheim in Slubice zu einer modernen Dienststelle umgebaut.

Investition von fast 7 Millionen Euro

Nach Angaben des Innenministeriums in Schwerin stehen den 41 deutschen und 21 polnischen Beschäftigten nach dem Umbau moderne Arbeitsplätze zur Verfügung. Die Gesamtinvestitionen betrug demnach rund 6,9 Millionen Euro.

„Kurze Wege, direkte Ansprechpartner und ein unmittelbarer Informationsaustausch sind im Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität unverzichtbar“, erklärte der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel (SPD). Das gemeinsame Zentrum ermögliche genau dies, schnell, pragmatisch und effektiv. Der neue Standort sei ein klares Bekenntnis zur dauerhaften deutsch-polnischen Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, sagte auch Brandenburgs Polizeipräsident Oliver Stepien.

Das Zentrum in Swiecko wurde mit dem Wegfall der Grenzkontrollen im Schengen-Gebiet als eine der ersten gemeinsamen Institutionen 2007 eingerichtet. An der Grenze bei Frankfurt/Oder und Slubice gibt es seit Herbst 2023 wieder Personenkontrollen, um gegen irreguläre Migration vorzugehen.