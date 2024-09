Die Professorenschaft ist in Thüringen nach wie vor meist männlich geprägt. Doch das ändert sich so langsam.

Deutlich mehr Professorinnen an Thüringer Hochschulen

Im vergangenen Jahr zählte das Landesamt für Statistik 391 Frauen in der Professorenschaft. (Archivbild)

Erfurt - An Thüringer Hochschulen lehren und forschen inzwischen deutlich mehr Professorinnen - allerdings liegt die Frauenquote noch immer unter einem Drittel. Im Jahr 2023 zählte das Landesamt für Statistik 391 Frauen in der Professorenschaft, im Jahr 2014 waren es noch 209 gewesen. Die Frauenquote unter den hauptberuflichen Professorinnen und Professoren stieg im selben Zeitraum um 11,2 Prozentpunkte auf 29,2 Prozent.

Insgesamt zählten die Statistiker am Stichtag 1. Dezember 2023 knapp 20.000 Beschäftigte an Thüringer Hochschulen. Mehr als die Hälfte davon (55,7 Prozent) waren Frauen. Allerdings lag der Frauenanteil vor allem im nichtwissenschaftlichen Bereich mit 70 Prozent besonders hoch. Dabei geht es um die Verwaltung, die Bibliothek oder den technischen Dienst. Beim wissenschaftlichen und künstlerischen Personal betrug die Quote 44,6 Prozent.