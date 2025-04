Bei der Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern gibt es noch immer Unterschiede in Thüringen. Insgesamt ist der Anteil der Menschen mit besonderen Arbeitsverhältnissen aber geringer als anderswo.

Deutlich mehr Frauen als Männer in Teilzeitjobs

Teilzeitjobs haben in Thüringen vor allem Frauen

Erfurt - 725.000 Menschen in Thüringen haben ein klassisches Arbeitsverhältnis mit einer Wochenarbeitszeit von mehr als 20 Stunden. Der Anteil der Frauen und Männer ist nach Zahlen des Statistischen Landesamtes gleich groß - allerdings ist Teilzeitarbeit nach wie vor eine Domäne von Frauen. 27,5 Prozent der Frauen in einem klassischen Arbeitsverhältnis arbeiten verkürzt, aber mehr als 20 Stunden pro Woche. Bei den Männern waren es dagegen nur 3,6 Prozent. Das Statistische Landesamt berief sich bei seinen Angaben vor dem Tag der Arbeit auf Ergebnisse des Mikrozensus.

Der Anteil der Thüringer mit Teilzeit unter 20 Stunden pro Woche, mit befristeter oder geringfügiger Beschäftigung oder in Zeitarbeit lag bei 13,6 Prozent. Insgesamt waren das etwa 120.000 Menschen ins sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Der Anteil in Thüringen lag deutlich unter dem Bundesanteil von 18,2 Prozent, heißt es in der Mitteilung.

Nach der Erhebung sind etwa 69.000 Thüringerinnen und Thüringer Selbstständige. Mit 45.000 waren fast doppelt so viele Männer selbstständig wie Frauen.