Ein KI-gestütztes Programm soll helfen, Asylverfahren an Gerichten zu sortieren. Die Zahl der Verfahren in Sachsen-Anhalt ist deutlich gestiegen.

Magdeburg - An den Verwaltungsgerichten in Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr deutlich mehr Asylverfahren eingegangen als in den Vorjahren. In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden insgesamt 4.657 Verfahren erfasst, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben (SPD) hervorgeht. Gut drei Viertel davon waren Hauptverfahren, der Rest waren Eilverfahren.

2023 hatte die Zahl der neuen Asylverfahren an den Verwaltungsgerichten noch bei 2.514 gelegen, 2024 dann bei 2.693 Asylverfahren. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Hauptsacheverfahren lag in Sachsen-Anhalt zuletzt bei 8,4 Monaten.

Justiz setzt auf KI-Tool

Laut dem Justizministerium soll mittels eines KI-gestützten Programms die Sortierung vereinfacht werden. „Dieses wird derzeit am Verwaltungsgericht Magdeburg getestet“, hieß es. Eine Entscheidungsunterstützung sei jedoch nicht vorgesehen.