Ein Ladendetektiv erkennt einen bekannten Dieb wieder – Videoaufnahmen bestätigen den Verdacht. Der 36-Jährige war bereits in mehreren Bundesländern wegen ähnlicher Delikte aufgefallen.

Celle - Er hat es wohl zu oft versucht: Einem laut Polizei notorischen Dieb ist offensichtlich das gute Gedächtnis eines Celler Ladendetektivs zum Verhängnis geworden. Ein Ermittlungsrichter habe Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Diebstahls gegen den 36-Jährigen erlassen, teilte die Polizei mit. Der Detektiv erkannte den Mann demnach wieder, der zuvor an mehreren Tagen Parfum im Wert einer mittleren vierstelligen Summe gestohlen haben soll.

Videoaufnahmen seien eindeutig gewesen und hätten den Tatverdacht bestätigt, teilte die Polizei mit. Die Behörde stellte auch fest, dass der 36-Jährige vielfach und in mehreren Bundesländern wegen ähnlicher Vergehen aufgefallen war - und auch schon deswegen in Haft saß.