Medikamente und Bettruhe - das ist derzeit noch nicht in großem Stil angesagt. In Sachsen-Anhalt liegt die Zahl der Arztbeusche wegen akuter Atemwegserkrankungen in einem moderaten Bereich. (Symbolbild)

Halle - Das große Schniefen und Triefen wegen Erkältungskrankheiten und Influenza lässt in Sachsen-Anhalt noch auf sich warten. „Die Anzahl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegsinfektionen liegt in einem für die Jahreszeit typischen moderaten Bereich“, heißt es im aktuellen Wochenbericht des Landesamts für Verbraucherschutz in Halle. Es kursierten gewöhnliche Erkältungs- und Coronaviren. Die Covid-19-Fallzahlen stiegen auf niedrigem Niveau. „Der Anstieg der Influenza-Meldungen hat sich in der ersten Ferienwoche nicht fortgesetzt, die Fallzahlen sind weiterhin niedrig.“ Der Bericht bezieht sich auf die Woche vom 13. bis 19. Oktober.