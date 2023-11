Braunschweig - Der Tabellenletzte Eintracht Braunschweig geht unter stark erschwerten Bedingungen in das brisante Zweitliga-Derby bei Hannover 96. Unabhängig vom Ergebnis des Spiels (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) soll in der kommenden Woche bereits der dritte Trainer der laufenden Saison verpflichtet werden, weil Interimscoach und Ex-Spieler Marc Pfitzner die in der 2. Bundesliga nötige Fußballlehrer-Lizenz fehlt. Pläne, ihm einen Lizenzinhaber an die Seite zu stellen, haben die Verantwortlichen nach einem Bericht der „Braunschweiger Zeitung“ (Freitag) wieder verworfen.

„Um mich geht es absolut gar nicht“, sagte Pfitzner am Freitag. „Ich versuche mein Bestes, um den Jungs die Stimmung zu vermitteln, die uns da erwartet, und um inhaltlich den besten Match-Plan zu erstellen.“

Der 39-Jährige coachte die Mannschaft bereits in der vergangenen Woche beim 1:4 gegen Fortuna Düsseldorf. Vor dem schweren und aufgeheizten Duell beim Erzrivalen sind die Braunschweiger seit acht Spielen sieglos und haben in der Tabelle bereits einen Rückstand von sieben Punkten auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz.

„Das Derby ist etwas ganz Besonderes und wir werden alles dafür tun, dass wir es für uns entscheiden“, sagte Pfitzner. „Ich spüre das Engagement und den Willen. Gegen Mannschaften wie Düsseldorf oder Hannover muss bei uns aber fast alles passen, damit wir solche Spiele gewinnen.“