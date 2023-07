Hannover - Das Niedersachsen-Derby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und Aufsteiger VfL Osnabrück findet am 17. September (13.30 Uhr) in der Landeshauptstadt statt. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage drei bis zehn hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch veröffentlicht hat. Ein weiteres Topspiel für die Hannoveraner gibt es am 26. August (20.30 Uhr). Dann ist der Hamburger SV zu Gast.

Die Osnabrücker empfangen den HSV am 22. September (18.30 Uhr). Eintracht Braunschweig hat unter anderem das Heimspiel am 20. August (13.30 Uhr) gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 im Kalender stehen.