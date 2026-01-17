Es wird wieder kälter in Deutschland. Aber auch sonniger. Fehlt nur noch Schnee für ein Bilderbuchwinterwetter.

Offenbach - Der Winter bringt in der vorletzten Januar-Woche nach und nach kältere Luft nach Deutschland. Die Sonne vertreibt zugleich das triste Grau. Die Temperaturen erreichen zunächst noch einstellige Plusgrade. Schnee ist nicht in Sicht. „Niederschläge bleiben deutschlandweit Mangelware“, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts in Offenbach.

In den Tälern Südwestdeutschlands halten sich Nebel und Hochnebel. Klarer Himmel und trockene Luft lassen die Tiefstwerte nachts im Osten und Südosten unter minus fünf Grad sinken. Im Westen wird es nur leicht frostig.