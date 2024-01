Michael Wendler, der in den letzten Jahren eher durch Verschwörungstheorien auf Telegram denn durch Schlagermusik auffiel, will ein erneutes Comeback in Deutschland starten. Doch dazu kommt es erstmal nicht.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Seit einiger Zeit versucht der ehemalige Schlagerstar Michael Wendler in der Musikbranche wieder Fuß zu fassen. Seit 2020 fiel "Der Wendler", wie er sich selbst nennt, vor allem mit Verschwörungserzählungen auf. Er schadete damit massiv seiner Karriere. So scheiterte auch eine eigene Reality-TV-Show bei RTL 2 mit seiner Frau Laura Müller aus Sachsen-Anhalt. Die Show wurde nur einen Tag nach Verkündung aufgrund massiver Proteste wieder gecancelt.

Lesen Sie auch: Andere Künstler sagen ab: Erster Wendler-Auftritt geplatzt

Michael Wendler: Konzert geplant und direkt abgesagt

Michael Wendler gibt ab und an noch Konzerte in der Schweiz. Nun wollte er den erneuten Schritt in Richtung Deutschland wagen. In Kooperation mit dem Veranstalter Thomas Hoffmeister von Zeitlos Entertainment war ein Konzert für 2025 in Oberhausen geplant.

Auf der Plattform X kündigte Wendler selbstbewusst an: "Wie versprochen werde ich im kommenden Jahr auch wieder Konzerte in Deutschland geben. Das erste große Konzert steht und Tickets wird es in wenigen Tagen geben." Doch das Konzert, welches auf dem Freigelände am Stadion am Nierrhein stattfinden sollte, wurde direkt wieder abgesagt.

Auch interessant: Der Wendler: Jetzt kommt ein Podcast mit Ehefrau Laura

Warum wurde das Wendler-Konzert in Oberhausen abgesagt?

Wie t-online berichtet, lag der Stadt Oberhausen kein unterschriebener Vertrag für den Auftritt vor. Veranstalter Hoffmeister hatte über seine Agentur lediglich für eine Buchung der SSB Sport- und Freizeitanlage angefragt.

Ebenso lesenswert: Kein Wendler-Comeback: RTL 2 sagt Doku-Soap ab

Über Dritte wurde der Stadt Oberhausen dann zugetragen, dass Michael Wendler auftreten wollte. Dies sorgte wohl für Empörung und die letztendliche Absage des Konzertes.

Lesen Sie auch: Wendler und Laura machen Telegram-Kanal dicht: Keine Verschwörungstheorien mehr?

Wendler will rechtlich gegen die Konzert-Absage vorgehen

Auf Facebook kündigte Wendler dann an, rechtlich gegen die Entscheidung der Stadt Oberhausen vorgehen zu wollen. Dort postete er selbstbewusst: "Wir lassen uns nicht einschüchtern oder verbieten. Was sich diese Leute erlauben, ist rechtsstaatlich bedenklich und gefährlich."

Stadtsportbund Oberhausen weißt Vorwürfe auf Facebook zurück

Genauso wie Wendler postete der Stadtsportbund Oberhausen sein Statement für die Öffentlichkeit. Und wies auf Facebook sämtliche Vorwürfe von Wendler zurück. Dort steht geschrieben: "Gegendarstellung –Kein Wendler auf der SSB-Anlage! Der StadtSportBund Oberhausen distanziert sich auf jegliche Art und Weise von den Äußerungen des Wendlers. Es existiert kein unterschriebener Vertrag."

Wie die Geschichte weitergeht, bleibt abzuwarten.