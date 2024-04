Berlin - Nach der knappen Niederlage am letzten Spieltag startet Hertha BSC im Tabellen-Nachbarschaftsduell gegen Hannover 96 den nächsten Anlauf zur ersten Siegesserie von drei Spielen in dieser Saison. Die Alte Dame, aktuell Siebter, empfängt den Tabellensechsten am Freitagabend im Berliner Olympiastadion (18.30 Uhr/Sky). 55.000 Zuschauer und Zuschauerinnen werden erwartet.

Drei Dreier in Folge sind bei vier noch verbleibenden Spielen das letzte Ziel der Berliner in der Spielzeit. Der Aufstieg in die Bundesliga gelingt der Mannschaft von Trainer Pal Dardai in dieser Saison nicht mehr.

Der langjährige Abwehrspieler Marvin Plattenhardt soll vor der Partie verabschiedet werden. Nach neun Jahren hatte Hertha am vergangenen Saisonende den Vertrag mit dem ehemaligen Kapitän auslaufen lassen. „Ich bin froh, ihn zu sehen und mich für die vielen schönen Minuten zu bedanken“, sagte Dardai.