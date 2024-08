Richard-Wagner-Festspiele Der Bayreuther „Holländer“ auf Rachefeldzug

Draußen Gewitter, Regen, stürmischer Wind - was zu Wagners „Holländer“, dem geheimnisvollen Seefahrer, passt. Doch in der aktuellen Inszenierung ist der Holländer auf Rachetour in der Kleinstadt.