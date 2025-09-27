Die Veranstalter haben 30.000 Menschen angemeldet - doch sie erwarten noch mehr Zulauf beim Protest gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen.

Auch im Juni gab es eine große Gaza-Demo in Berlin. Am Samstag erwarten die Veranstalter zu einer Kundgebung Zehntausende. (Archivbild)

Berlin - Zu einer Demonstration und einer Kundgebung gegen den Gazakrieg erwarten die Veranstalter am Samstag mehrere Zehntausend Teilnehmer in Berlin. Zu den Unterstützern zählen die Partei Die Linke sowie propalästinensische Gruppen, Medico International und Amnesty International. Gefordert wird unter anderem ein sofortiger Stopp deutscher Waffenexporte an Israel, Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza sowie EU-Sanktionen gegen Israel.

Die Veranstalter werfen Israel einen Genozid an den Palästinensern vor, was die israelische Regierung strikt zurückweist. Auslöser des Gazakriegs war der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.

Die Demonstration „Zusammen für Gaza“ soll am Samstagnachmittag (14.30 Uhr) vom Alexanderplatz durch Berlin-Mitte ziehen. Ziel ist die Kundgebung „All Eyes on Gaza“ am Großen Stern im Tiergarten (ab 17.00 Uhr). Dort sollen auch Künstler wie der Violinist Michael Barenboim und die Hiphopper K.I.Z. und Pashanim stehen.

Die Veranstalter haben 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet, rechnen aber mit noch mehr Menschen. Die bisher größte Gaza-Demonstration in Berlin zählte nach ihren Angaben 50.000 Menschen.