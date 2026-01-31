Neben Chefredakteur Jürgen Elsässer soll auch AfD-Politiker Björn Höcke kommen. Die Demonstranten wollen sie beim Feiern stören.

Magdeburg - Wegen einer Veranstaltung des rechtsextremen Magazins „Compact“ haben sich in Magdeburg Menschen zu einer Gegendemonstration versammelt. Bislang sei die Demonstration ruhig verlaufen, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Angabe dazu, wie viele Demonstrantinnen und Demonstranten vor Ort waren, gab es vorerst nicht.

Das Magazin feierte eigenen Angaben nach 15-jähriges Bestehen. Dazu wurden unter anderem der Gründer und Chefredakteur von „Compact“, Jürgen Elsässer, sowie Thüringens AfD-Chef Björn Höcke erwartet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft „Compact“ seit 2021 als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung ein.

Motto der Gegendemo ist „Jürgen und Björn stör'n!“

Die Gegendemonstranten hatten vorab angekündigt, sich „für ein buntes, vielfältiges Sudenburg, in dem Toleranz, Solidarität und Demokratie gelebt werden“ einsetzen zu wollen. Sie hatten sich unter dem Motto „Jürgen und Björn stör'n!“ versammelt. „Wir wollen keine Veranstaltungshalle in Sudenburg, die regelmäßig rechtsextremen Parteien und Zeitungen eine Bühne bietet“, hatten die Organisatoren vor der Jubiläumsgala erklärt.

Schon im August hatte es in Stößen im Burgenlandkreis eine Gegendemonstration gegeben, als das Magazin ein Sommerfest feierte. Damals hatten sich 50 Menschen versammelt. Im Jahr zuvor war die Veranstaltung ausgefallen, weil das Innenministerium das Magazin im Juli 2024 verboten hatte. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hob das Verbot 2025 allerdings auf.