Mit Palästina-Flaggen und Schildern wie „Free Gaza“ protestieren Menschen in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Schon davor warnte die Polizei vor Verkehrsbeeinträchtigungen.

In der Spitzen haben laut Polizei rund 200 Menschen an der Demonstration teilgenommen.

Potsdam - In der Potsdamer Innenstadt haben zahlreiche Menschen an einer Demonstration gegen den Krieg im Gazastreifen teilgenommen. In der Spitze seien es bisher rund 200 Teilnehmer gewesen, wie ein Sprecher der Polizei am Nachmittag sagte. Anfangs habe es am Rande der Demonstration vereinzelt Störungen gegeben, so die Polizei. Ansonsten sei es bisher ruhig verlaufen.

Neben vielen Palästina-Flaggen waren auf Schildern Sprüche zu lesen wie „Free Gaza“ oder „Gaza braucht funktionierende Krankenhäuser“. Die Veranstalter werfen der israelischen Regierung vor, die Arbeit von Hilfsorganisationen im Gazastreifen zu behindern.

Am Freitag hatte die Polizei angekündigt, dass aufgrund der Versammlung mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt gerechnet werden müsse - inklusive weiträumiger Sperrungen und Verkehrsmaßnahmen, wie es hieß. Laut Sprecher war das Verkehrsaufkommen am Samstag recht hoch.