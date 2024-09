Bremerhaven - Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven sind in der Deutschen Eishockey Liga erfolgreich in die neue Saison gestartet. Im ersten DEL-Spiel mit dem neuen Trainer Alexander Sulzer gewann der Vizemeister im Nordduell gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Für Bremerhaven war es das erste DEL-Match ohne Trainer Thomas Popiesch, der im Sommer nach acht Jahren in Richtung Krefeld gewechselt war.

Der Däne Christian Wejse war für den ersten Bremerhavener Saisontreffer verantwortlich (14. Minute). Julian Chrobot konnte für die Niedersachsen im zweiten Durchgang zwar ausgleichen(24.). Fabian Herrmann schoss das Sulzer-Team wieder in Führung (38.). Miha Verlic (47.) und Jan Urbas (58.) sorgten für die Entscheidung.