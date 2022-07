Deichbrand Festival im Landkreis Cuxhaven gestartet

Nordholz - An der Nordsee wird wieder ordentlich gerockt: Am Donnerstag hat das Deichbrandfestival in Nordholz im Landkreis Cuxhaven begonnen. Bei dem Festival treffen sich Musikliebhaberinnen und Liebhaber, um an vier Tagen zu campen, zu feiern und Musik auf mehreren Bühnen zu genießen. Neben den großen Acts wie Kraftklub, Sido und Steve Aoki sind weitere Künstlerinnen und Künstler aus der Rock-, Pop-, Metal- und Elektro-Szene angekündigt. Insgesamt sollen den Veranstaltern zufolge 100 Acts auftreten.

Das Wochenende bietet neben der Musik auch Anderes: So gibt es Workshops zu Bier-Yoga, Klettern oder den Slackline-Park. Zum 17. Mal findet das Deichbrand Festival statt. In den Jahren 2020 und 2021 fiel es coronabedingt aus. Sie seien froh, dass es jetzt wieder losgehen kann, teilten die Veranstalter mit. Etwa 60 000 Gäste werden täglich bei dem Open-Air-Event erwartet.