Deckenputz an der TU Dresden abgestürzt: Keine Verletzten

Dresden - In einem Gebäude der Technischen Universität Dresden ist ein großflächiger Teil des Putzes von der Decke gefallen. Verletzt wurde niemand, wie die Pressestelle der TU Dresden am Donnerstag bestätigte. Der Vorfall im dritten Obergeschoss des Potthoff-Baus habe sich den Angaben zufolge bereits vergangene Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Nach Angaben der TU Dresden wurde in Abstimmung mit Experten des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) bereits mit den Aufräumarbeiten begonnen. Zudem ermitteln die Experten derzeit, wie es zum Absturz kommen konnte. Nach erster Einschätzung sei der Vorfall auf einen Wassereintritt in der Decke zurückzuführen. Die zweite und dritte Etage des Gebäudes bleiben voraussichtlich noch bis Ende der Woche gesperrt. Das Erdgeschoss hingegen sei weiterhin uneingeschränkt zugänglich. Auch das Kellergeschoss und die erste Etage könnten genutzt werden, hieß es.

Die Dauer der Reparaturarbeiten sowie die Kosten seien nach Angaben der TU Dresden derzeit unklar. Da seit Ende letzter Woche der Vorlesungsbetrieb für das Wintersemester eingestellt wurde, seien die Auswirkungen überschaubar.