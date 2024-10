Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin bindet Nachwuchsspieler David Preu langfristig an sich. Der 19-Jährige unterschrieb bei den Köpenickern ein neues Arbeitspapier. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Preu war 2019 von Viktoria Berlin ins Nachwuchsleistungszentrum der Unioner gewechselt und spielte in drei Jahren 31 Mal für die Eisernen. In der vergangenen Saison war er an den VfR Aalen in die Regionalliga verliehen worden. Nach dem Leih-Ende kehrte er nach Berlin zurück und absolvierte bei den Profis die gesamte Sommervorbereitung. Der Außenbahnspieler kam auch im Testspiel gegen die Glasgow Rangers (4:4) zum Einsatz und markierte dabei das vierte Union-Tor.

„David hat in dieser Sommervorbereitung gezeigt, was er bei uns im Nachwuchs und bei Aalen in der Regionalliga gelernt hat. Daher sind wir überzeugt, dass er sein Potenzial voll ausschöpfen kann, wenn er weiter hart an sich arbeitet. Wir freuen uns, dass er seine Zukunft beim 1. FC Union Berlin sieht“, sagte der Geschäftsführer Profifußball, Horst Heldt.