Ilsenburg - Für die kommenden Tage ist Dauerregen vorhergesagt - im Harz wird mit steigenden Pegelständen an den Flüssen gerechnet. Bis Sonntag summierten sich die Niederschlagsmengen im Harz auf 60 bis 90 Liter je Quadratmeter, teils könnten auch 100 Liter zusammenkommen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale am Donnerstag in Magdeburg mit.

Die Niederschläge der vergangenen Tage hätten bereits die Wasserstände der Bode, ihrer Zuflüsse und der Ilse ansteigen lassen. Am Pegel Tanne/Warme Bode sei am frühen Donnerstagmorgen der Richtwert für die Meldegrenze überschritten worden. Die Alarmstufe 1 sei am Pegel Ilsenburg erreicht. Es zeichne sich eine weiter steigende Entwicklung bis in die Alarmstufe 2 von 4 ab. An der Holtemme könnten auch die Alarmstufen 1 und 2 erreicht werden.

Bei der Stufe 2 richten Städte und Gemeinden einen Kontrolldienst ein, ab der Stufe 3 gibt es einen ständigen Wachdienst und es wird mit Maßnahmen der Deichverteidigung begonnen. Mit der Stufe 4 besteht Gefahr für die Allgemeinheit, für Wirtschaft und für die Funktionstüchtigkeit wasserwirtschaftlicher Anlagen.