Leipzig - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich in dieser Woche auf Dauerfrost einstellen. Bis Freitag sollen die Temperaturen selbst tagsüber knapp unter dem Gefrierpunkt liegen, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Nachts kann es in den schneebedeckten Gebieten im Gebirge sogar knackig kalt werden. Da es schon in der kommenden Nacht aufklare, würden die Temperaturen dort in den strengen Frost abrutschen, hieß es. Darunter verstehen die Meteorologen Temperaturen von unter minus 10 Grad.

Für Freunde des Wintersports sind das auf alle Fälle gute Nachrichten. Denn in den Gebirgslagen bleiben Skifahren und Rodeln weiter möglich. Laut Wetterdienst beträgt die Schneehöhe auf dem Fichtelberg - der mit 1.215 Meter höchsten Erhebung im Südosten - 31 Zentimeter. Auf dem Brocken (1.141 Meter) im Harz sind es 40 Zentimeter, im Thüringer Wald bis zu 18 Zentimeter. Nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald sind dort gut 76 Kilometer Loipe gespurt und 16 Rodelhänge präpariert.