Die Avus wird schon länger saniert. Jetzt wird ein längerer Abschnitt der Autobahn im Südwesten Berlins einspurig. Pendlerinnen und Pendler müssen Geduld haben - in doppelter Hinsicht.

Berlin - Autofahrer auf der Avus müssen ab Montag im Südwesten Berlins mehr Zeit einplanen. Wegen weiterer Sanierungsarbeiten steht ab dem Vormittag auf der A115 Richtung Dreieck Funkturm zwischen den Anschlussstellen Kleinmachnow und Spanische Allee in Richtung Zentrum nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) sind die Einschränkungen von längerer Dauer, voraussichtlich bis 2026.

In der Gegenrichtung stehen zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Einschränkungen gelten nach Angaben der Autobahn GmbH für ein etwa 2,2 Kilometer langes, für Pendler wichtiges Teilstück. Auf der Strecke sind täglich rund 85.000 Fahrzeuge unterwegs.

Teilstücke der Autobahn werden nachts gesperrt

Außerdem ist die Autobahn in den beiden Nächten von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch jeweils von 21.00 via 5.00 Uhr in Richtung Dreieck Funkturm zwischen Kreuz Zehlendorf und Anschlussstelle Spanische Allee gesperrt. Der Verkehr wird den Angaben zufolge über die B1 umgeleitet.

Die Sanierungsarbeiten an der A115 sind im Oktober gestartet. In vier Bauphasen sollen neben der Fahrbahn unter anderem Brücken, Stützwände, Entwässerungsanlagen, Fahrbahnmarkierungen sowie die Rampen am Kreuz Zehlendorf und der Anschlussstelle Spanische Allee erneuert werden. Die Strecke ist der Autobahn GmbH zufolge bereits seit 2017 sanierungsbedürftig.