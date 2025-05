Wiesbaden/Dresden - Mia und Emil waren im Jahr 2024 die beliebtesten Vornamen für Babys in Sachsen. Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden mit. Auf dem zweiten Platz schafften es demnach Emma und Oskar und auf Platz drei Frida und Mateo, wobei mehrere Schreibweisen berücksichtigt wurden. 2023 hatten Hanna und Emil auf Platz eins in dem Bundesland gelegen. Bundesweit führten 2024 die Namen Sophia und Noah weiter das Ranking an.

Seit 1977 veröffentlicht die Gesellschaft für deutsche Sprache diese Übersicht. Grundlage sind Daten von etwa 750 Standesämtern, die der Gesellschaft insgesamt fast 900.000 Namenseintragungen übermittelten. Auf diese Weise seien fast 92 Prozent aller im Jahr 2024 in Deutschland vergebenen Vornamen erfasst worden, teilte die Gesellschaft mit.